Un periodo di difficoltà e preoccupazione avvolge le vite dei dipendenti di un noto marchio di abbigliamento straniero che a breve potrebbero trovarsi senza posto di lavoro a causa di un trasferimento rispetto alle sedi di lavoro attuali per un cambio societario. I lavoratori hanno fatto sentire la loro voce.

Woolrich, idea di spostare uffici a Torino

Woolrich Europe ha dichiarato fallimento e subito sono state avviate le trattative per l’acquisizione della società da parte di BasicNet che si sono concluse pochi giorni fa.

Il passaggio societario segna un cambiamento nella realtà aziendale. La nuova proprietà infatti ha intenzione di chiudere due sedi importanti come Milano e Bologna per spostare la produzione a Torino.

Come riporta il sito Bolognatoday.it questa decisione ha fatto insorgere i lavoratori perché suona come un aut-aut dato che per chi non accetta il trasferimento non vi saranno indennizzi, nè tantomeno l’assegno di disoccupazione.

Saranno trasferite 139 persone

Nella lettera scritta dai lavoratori si fa riferimento alla mancanza di rispetto per loro che “hanno tenuto in piedi il marchio” e proseguono chiedendo a gran voce di essere ascoltati e tutelati dalle istituzioni.

Per questo motivo i sindacati hanno chiesto un tavolo di confronto al fine di dare risalto al caso poiché, continua la lettera, i lavoratori “non vogliono essere cancellati”.

Il trasferimento sarà necessario per 139 lavoratori su 229. Gli altri 90 lavoratori continueranno a lavorare nei negozi di Milano e Bologna sino alla loro chiusura.