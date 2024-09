X Factor, ex rostro contro Fedez: "Rifiutata da uno che non sa come si canta"

Il cantante Fedez è stato criticato per una recente performance disastrosa al Festival Agroalimentare "Amunì" a Torrenova, Sicilia, a causa di problemi con l'autotune. Il video dell'esibizione è diventato virale sui social media e, dopo le critiche ricevute, Fedez ha risposto con un video di spiegazione che ha generato ulteriore disapprovazione. In risposta, Dora Lee Marchi, una cantante eliminata da Fedez durante le selezioni di X Factor nel 2017, ha criticato duramente Fedez su TikTok, sostenendo che la sua operazione rispecchia mancanza di rispetto per la musica e l'ingiustizia commessa contro talenti piú genuini. Al momento, Fedez non ha rilasciato nessun commento in risposta alle critiche di Dora.

Fedez sembra essere costantemente sotto i riflettori della stampa, sia per i motivi personali che professionali. L’ultimo evento controverso in cui è stato coinvolto risale a un recente episodio. Durante un concerto al Festival Agroalimentare “Amunì” a Torrenova, in Sicilia, il cantante ha offerto una performance disastrosa a causa di problemi tecnici legati all’autotune. La sua canzone dell’estate “Sexy Shop”, interpretata con Emis Killa, è stata completamente stonata e il video dell’esibizione è diventato un fenomeno virale sui social media. In seguito alle critiche ricevute, Fedez ha risposto con un video di spiegazione, generando ulteriore disapprovazione.

Tra coloro che hanno reagito al video c’è anche Dora Lee Marchi, una cantante eliminata da Fedez durante le selezioni di X Factor nel 2017. Dora ha condiviso un sentito sfogo sul suo account TikTok, sottolineando con una forte didascalia: “Le persone devono sapere”. Nel video, Dora mostra prima l’infelice prestazione di Fedez, poi critica duramente il rapper. Ricordando l’esito negativo delle audizioni al talent show di Sky Uno, Dora ha impartito a Fedez una lezione su cosa significhi veramente essere un artista e sui sacrifici richiesti per raggiungere il proprio sogno.

Nel 2017, quando sono stata esclusa da XFactor da un cantante come te, ho compreso cosa significhi vivere una vita dura. Lascia che ti chiarisca, Fedez, cosa vuol dire affrontare una vita in salita. Significa fare 120 concerti annuali da due ore e mezza, forse anche 3, per due decadi. Vuol dire svegliarsi la mattina senza voce, incapace di comunicare con i propri affetti. Significa entrare in un bar, ordinare un caffè e non capire cosa ti domanda la cameriera perché la tua udienza è compromessa, come accade a molti musicisti alla soglia dei 50 anni.

E poi ancora:

Vuol dire fare i conti con la fine del mese, nonostante tu ci metta tutto te stesso e non riuscire ad essere presente alla recita di tua figlia perché quell’evento a cui devi partecipare, che non ti interessa minimamente, ti permette di pagare le bollette e fare la spesa. Non avere l’opportunità di essere con tua figlia durante la Vigilia di Natale o a Capodanno, dormire tutta la mattina perché sei andato a letto alle 5 del mattino oppure svegliarti sentendoti come un morto vivente. Non avere diritto alle ferie, alla tredicesima e non guadagnare abbastanza. Noi musicisti siamo in balia delle circostanze, abbiamo bisogno di protezione. Devi far divertire la gente anche quando hai subito una perdita enorme, come quella di un genitore, perché la regola è questa: the show must go on.

Successivamente, Dora ha espresso senza mezzi termini la sua critica riguardo le competenze musicali di Fedez, riducendolo a un artista di poco conto e considerando ingiusto il fatto che qualcuno come lui avesse l’autorità di frapporsi tra i sogni di tanti talenti genuini e dotati di una grande voce. Per ben sette anni, la cantante ha tenuto per sé questa frustrazione e ora ha deciso di esprimere il suo pensiero, convinta che il karma ora stia finalmente tornando a colpirlo.

Mi hai rimosso a causa del mio stile antiquato di canto. Quindi, secondo te, cantare in maniera moderna significa essere dis/armonico e carente di abilità canora? Fedez, può darsi che sono anziana e che il mio metodo di canto sia datato, ma ho sempre mostrato rispetto per la musica. Oggigiorno, l’unica via per raggiungere il successo è attraverso un talent show, non esiste alternativa. Lui ha estromesso persone che possedevano una vera competenza canora, ed ha fatto questo per tutta la sua carriera. Ha ottenuto la notorietà grazie agli altri. Tu non possiedi alcuna abilità musicale, nessuna. Il problema è che il tuo comportamento è lo stesso indipendentemente dal tuo stato d’animo. Il problema è che non sai cantare. Ti metti in mostra come se fossi al livello di Eminem o Pavarotti. Hai avuto l’ardire di soffocare gli sogni di individui che avevano un futuro brillante. Il karma ti ricompenserà conformemente a quanto hai elargito, stesso discorso vale per me. Ho avuto quest’idea in mente dal 2017 e sentivo il bisogno di dirtelo. La gente deve essere messa al corrente.

Il filmato di Dora ha velocemente invaso il web, condiviso da migliaia di persone. Comunque, al momento, l’ex partner di Chiara Ferragni non ha rilasciato alcun commento in risposta alle critiche espresse da Dora Lee Marchi. Conoscendo il suo modo di procedere, è probabile che una sua risposta non tarderà ad arrivare. Chissà…