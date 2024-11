La competizione entra nel vivo

La terza puntata dei live di X Factor è andata in onda su Sky Uno, portando con sé emozioni e sorprese. La gara, che ha già visto l’uscita di alcuni concorrenti come i Dimensione Brama e Pablo Murphy, ha continuato a riservare colpi di scena. In questa serata, un altro talento ha dovuto lasciare il programma, mentre i Punkcake hanno catturato l’attenzione con il loro look audace.

Le esibizioni della prima manche

La serata è iniziata con le performance di diversi artisti, tra cui Mimì e Danielle del team di Manuel Agnelli, I Patagarri del team Achille Lauro, Lowrah del team Paola Iezzi e i The Foolz del team Jake La Furia. Ogni artista ha portato sul palco la propria interpretazione, ma alla fine della prima manche, il pubblico ha deciso di mandare Danielle al ballottaggio, rendendolo il concorrente meno votato.

La seconda manche e il look dei Punkcake

La seconda manche ha visto esibirsi i Punkcake, El Ma, Lorenzo Salvetti e Les Votives. I Punkcake, in particolare, hanno fatto parlare di sé non solo per la loro performance, ma anche per il look eccentricamente provocatorio del cantante Damiano, che ha indossato una tutina leopardata. Gli altri membri del gruppo hanno optato per costumi variopinti, da poliziotto a suora, creando un’atmosfera festosa e audace. Alla fine della manche, El Ma è risultata nuovamente la meno votata, costringendola a sfidare Danielle nel ballottaggio finale.

Il ballottaggio decisivo

Nel ballottaggio, Danielle ha scelto di cantare “Lugano addio” di Ivan Graziani, mentre El Ma ha optato per “Talking to the moon” di Bruno Mars. Le scelte dei giudici sono state decisive: Manuel Agnelli ha salvato Danielle, mentre Jake La Furia ha fatto il contrario, salvando El Ma. La decisione finale è stata lasciata a Paola Iezzi e Achille Lauro, con quest’ultimo che ha deciso di lasciare la scelta al pubblico. Alla fine, El Ma è stata eliminata, segnando un altro capitolo emozionante di questa stagione di X Factor.