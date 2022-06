Zanzare: 3 metodi per allontanarle senza veleni

Il geranio, la pianta alla citronella e il basilico sono le tre piante più efficaci contro le zanzare e il loro fastidioso ronzio durante l'estate.

La stagione estiva porta con sé, insieme al caldo, anche insetti che sarebbe meglio evitare di avere in casa o in giardino. Si tratta delle zanzare che possono giungere in qualsiasi momento, anche di notte, disturbando con il loro ronzio. Per allontanarle, presentiamo, nei paragrafi seguenti, tre metodi naturali efficaci e senza pesticidi.

Zanzare

Sono tra gli insetti maggiormente comuni e fastidiosi della stagione estiva. A prescindere se si è in casa o sul terrazzo a godersi un po’ di sole, ecco che la giornata o serata è disturbata dalle zanzare, insetti che infastidiscono con il loro ronzio. Non solo sono fastidiose, ma possono anche causare prurito e portare malattie e virus.

In Asia, ultimamente, si stanno diffondendo e intensificando i casi di febbre Dengue, una malattia dovuta proprio a un esemplare specifico di zanzara. Sono insetti attratti da sostanze zuccherine e dolci che le attirano particolarmente. Non è un caso, infatti, che questi insetti giungano verso i fiori e il nettare proprio perché amanti di cose dolci.

In base a uno studio che è stato condotto, si è scoperto che l’odore attira moltissimi questi insetti verso un soggetto piuttosto che un altro. Chi ha una sudorazione maggiormente accentuata tende ad attirarle, proprio perché all’interno vi è maggiore quantità di acido lattico che la zanzara è in grado di percepire anche a distanza di metri.

I colori scuri tendono ad attrarle maggiormente. In estate, è bene indossare capi e indumenti di colore chiaro in modo da tenerle a distanza. Ci sono poi una serie di metodi che permettono di scacciarle, come Ecopest Home, considerato il migliore repellente naturale per questi esseri.

Zanzare: 3 metodi per allontanarle

Sono diversi i metodi e le soluzioni che permettono di allontanare le zanzare sia in casa, ma anche nel giardino. Il Ministero della Salute ha stilato anche una lista di consigli e suggerimenti per cercare di scacciarle in breve tempo, evitando veleni e pesticidi che sono solo dannosi, sia per gli umani che animali domestici.

Sono diversi coloro che decidono di affidarsi a lampade o prodotti chimici che sono a rischio sia per gli esseri umani, ma anche per l’ambiente, in generale. Per poter allontanare questi insetti da casa, è possibile affidarsi a tre rimedi naturali, ovvero tre piante. Una soluzione efficace, sana, green ed ecosostenibile.

Sono diversi i repellenti naturali, economici e anche facili da usare. Una delle prime soluzioni è la pianta del geranio che ha un odore molto forte, mal tollerato dalle zanzare. Per questa ragione è possibile piantarne alcuni vasi sul balcone, giardino o anche terrazzo di casa. Sopporta le alte temperature e la Pelargonium Odoratissimum è molto efficace contro questi insetti che se ne allontanano immediatamente.

Un’altra pianta molto utile e considerata una nemica di questi insetti è sicuramente la citronella che assomiglia a un cespuglio d’erba e ha un odore simile alla pianta del limone. Non bisogna confonderla con la candela alla citronella, considerata non particolarmente efficace. La pianta è sicuramente la soluzione migliore, così come quella del basilico per cui è necessario metterne diversi vasetti sul balcone per aumentarne l’efficacia.

Zanzare: miglior rimedio naturale

Per allontanare e scacciare definitivamente le zanzare sia da casa che dal giardino, oltre ai tre metodi, si consiglia anche la migliore soluzione naturale disponibile al momento. Si tratta di Ecopest Home, un repellente elettronico efficace e innovativo che ha un effetto immediato. Consigliato anche dai consumatori per i benefici che fornisce.

Un repellente elettronico che funziona grazie alla doppia tecnologia: elettromagnetica e a ultrasuoni proprio per fare in modo che questi insetti non solo si allontanino, ma neanche si avvicino alla propria abitazione. Un dispositivo conveniente ed economico che ha una protezione di 24h sette giorni su sette con una copertura ampia di 250 metri quadrati.

E’ riconosciuto come il miglior rimedio naturale anti zanzare grazie alla semplicità di utilizzo, alla sicurezza e al rapporto qualità prezzo.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Grazie a questo dispositivo è possibile garantirsi il giusto relax e la tranquillità in casa. Inoltre, è silenzioso e non disturba. Una soluzione naturale che non emette nessun suono, inodore ed ecologico dal momento che non usa batterie per cui evita anche di inquinare l’ambiente. Un dispositivo che basta collegare alla presa di corrente per farlo attivare immediatamente.

Ecopest Home è valido, non solo nei confronti delle zanzare, ma agisce anche in maniera efficace contro altri insetti, come mosche, vespe, calabroni, scutigere, compreso i topi. Si può posizionare in qualsiasi stanza offrendo il meglio delle sue funzionalità. Una valida alternativa all’uso di pesticidi e altre sostanze dannose per la salute degli animali domestici ed esseri umani.

Non ordinabile nei negozi o e-commerce per la sua esclusività e originalità, ma solo sul sito ufficiale del prodotto lasciando i dati nel modulo, approfittando dell’offerta di due dispositivi al costo di 49,90€ invece di 98 con pagamento possibile tramite Paypal, carta dic redito o anche contati al corriere al momento della consegna a casa.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.