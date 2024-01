Zelensky a Davos per la prima volta, l'incontro con Stoltenberg

Davos (Svizzera), 16 gen. (askanews) – Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky è a Davos dove partecipa al 54esimo World economic Forum, per la prima volta dal vivo. Il primo incontro è stato quello con il segretario Nato Jens Stoltenberg durante il quale, secondo quanto riferito da Zelensky, si è parlato della “situazione sul campo di battaglia, le esigenze di difesa del nostro Paese, l’ulteriore rafforzamento del sistema di difesa aerea ucraino, la preparazione del prossimo vertice della Nato a Washington, il lavoro con i partner sugli accordi bilaterali di sicurezza nel quadro della dichiarazione del G7, che sarà in vigore finché l’Ucraina non aderirà alla Nato”. “Grazie per il costante sostegno del nostro Stato nella difesa contro l’invasione russa” ha aggiunto.