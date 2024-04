Zelensky alla Nato: quest'anno non possiamo aspettare decisioni

Kiev, 19 apr. (askanews) - L'Ucraina ha un disperato bisogno di difese anti-aeree, "come i Patriot o simili", e quest'anno non potrà aspettare che vengano prese decisioni. E' l'accorato appello del presidente Volodymyr Zelensky ai paesi della Nato durante un vertice Nato-Ucraina in teletrasmissione...

Kiev, 19 apr. (askanews) – L’Ucraina ha un disperato bisogno di difese anti-aeree, “come i Patriot o simili”, e quest’anno non potrà aspettare che vengano prese decisioni. E’ l’accorato appello del presidente Volodymyr Zelensky ai paesi della Nato durante un vertice Nato-Ucraina in teletrasmissione, nel quale ha insistito sulla necessità di sbloccare gli aiuti degli Stati Uniti. Da Washington è giunta la notizia di un accordo bipartisan alla Camera dei rappresentanti su una legge contenente aiuti internazionali per Ucraina, Israele e Taiwan. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha parimenti annunciato il raggiungimento di un accordo in sede Nato per la fornitura di alcuni sistemi di difesa e aiuti finanziari.