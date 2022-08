Zelensky: Mosca si assuma responsabilità attacchi a Zaporizhzhia

Roma, 6 ago. (askanews) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia deve assumersi la responsabilità di un “atto di terrore”, dopo che Kiev e Mosca si sono scambiate reciproche accuse per gli attacchi alla più grande centrale nucleare europea in Ucraina. “Oggi gli occupanti hanno creato un’altra situazione estremamente rischiosa per tutta l’Europa: hanno colpito due volte la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ogni bombardamento di questo sito è un crimine spudorato, un atto di terrore”, ha detto Zelensky nel suo discorso video quotidiano.

“La Russia deve assumersi la responsabilità per il fatto stesso di aver creato una minaccia a una centrale nucleare”.