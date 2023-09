Zelensky a NY per Assemblea Generale Onu: visita ai soldati ucraini feriti

Zelensky arrivato a New York per l'Assemblea Generale Onu: visita ai soldati ...

Volodymyr Zelensky è arrivato a New York per partecipare all’Assemblea Generale Onu. Prima di entrare nel Palazzo di Vetro ha voluto incontrare alcuni soldati ucraini feriti che si trovano ricoverati nell’Ospedale Universitario di Staten Island. “Per noi è molto importante che tutte le nostre parole, tutti i nostri messaggi vengano ascoltati dai nostri alleati. E se sia giusto che nelle Nazioni Unite ci sia ancora posto per i terroristi russi, è una domanda che non deve essere rivolta a me ma a tutti i membri delle Nazioni Unite” ha dichiarato il presidente ucraino.

Zelensky e gli incontri internazionali

Nelle prossime ore Zelensky incontrerà Joe Biden, poi il Presidente brasiliano. A Lula chiederà di prendere una posizione chiara rispetto alla Russia. Josep Borrell, l’Alto Rappresentante per la Politica Estera e la Sicurezza Europea, che ha definito la posizione comune europea come la ricerca della pace sulla base del piano di Zelensky, ha anticipato che i ministri degli Esteri si incontreranno presto a Kiev.