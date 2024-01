L'allarme di Zelensky: "Senza USA l'Europa resta sola contro Putin"

In una recente intervista il presidente Zelensky lancia un appello agli USA per non perdere il loro sostegno

Mentre negli Stati Uniti i repubblicani mettono lo stop agli aiuti finanziari verso l’Ucraina, Zelensky, in una recente intervista, lancia un appello per cercare di cambiare la situazione. Secondo quanto dichiarato dal presidente ucraino il mancato sostegno degli USA avrà un impatto anche sull’Europa che resterebbe l’unica forza in campo a contrastare Putin.

Zelensky avverte gli USA: senza sostegno Europa sarà da sola

Lo stop ai finanziamenti verso l’Ucraina che gli Stati Uniti hanno raggiunto tramite la spinta dei repubblicani ha raggiunto anche le orecchie di Zelensky che, in una recente intervista condivisa su Telegram, ha lanciato un accorato appello per cercare di cambiare la situazione. Il presidente ucraino ha subito messo in chiaro che questo mancato sostegno non avrà un effetto solo sul suo paese, ma anche sull’intera Europa che si ritroverà ad essere lasciata da sola a contrastare Putin.

Zelensky sembra però avere in mente anche una sorta di piano di riserva in caso gli Stati Uniti dovessero confermare lo stop ai finanziamenti. Raggiunto dai microfoni dell’emittente tedesca Ard, il presidente ha ribadito come, se gli USA dovessero davvero tirarsi indietro, è certo che potrà continuare a contare sul sostegno della Germania.

Il presidente ucraino ha poi concluso ritenendosi certo che gli Stati Uniti continueranno a supportare Kiev.

Intanto la guerra continua

Nel frattempo sono passati 705 giorni dall’inizio di una guerra che non sembra ancora vicina alla sua conclusione. Lo stato maggiore dell’esercito ucraino ha anche ribadito che nella notte ci sono stati degli attacchi da parte di droni Russi che sono stati però abbattuti. Gli unici danni registrati sono stati causati dai frammenti che hanno colpito edifici amministrativi, un istituto scolastico ed alcuni condomini.