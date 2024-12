L’ex Miss Italia Zeudi Di Palma sta attraversando un periodo particolarmente difficile all’interno della Casa del Grande Fratello, dopo aver raccontato delle presunte molestie vissute. La sua rivelazione ha scatenato un acceso dibattito, coinvolgendo sia i concorrenti che il pubblico del reality.

La rivelazione di Zeudi Di Palma e il commento dei concorrenti

Zeudi Di Palma ha raccontato a Jessica Morlacchi di un presunto episodio di molestie sotto le coperte, che coinvolgerebbe Emanuele Fiori. Visibilmente provata, Zeudi ha condiviso l’accaduto tra le lacrime, confidandosi con la coinquilina.

Tuttavia, molti concorrenti, venuti a conoscenza della confessione, non hanno supportato il comportamento di Zeudi. Tra loro, Javier:

“Lei l’ha fatto passare come un maniac*. Ha avuto una reazione che non mi è piaciuta. Secondo me è lei che deve chiedere scusa a lui. Emanuele è un bravissimo ragazzo e non va bene che venga dipinto in quella maniera“.

Anche Shaila non avrebbe creduto alla ragazza, sottolineando:

“Io ho subito davvero violazioni del corpo e so bene che cosa tremenda è. Spero proprio che lei non stia strumentalizzando una cosa così delicata. Ma poi ha usato delle parole molto forti“.

Lo sfogo di Zeudi Di Palma nella Casa del Grande Fratello

Zeudi ha subito percepito che non tutti fossero dalla sua parte riguardo ai fatti accaduti e ha cominciato a rendersi conto che la sua confessione potrebbe avere ripercussioni negative sul suo percorso nel reality:

“Ho questa sensazione che mi nomineranno tanti maschi per quello che è successo. Loro hanno questa concezione che io lo sto facendo passare come un mostro. Si devono coprire a vicenda. Ma va bene così. Tanto mi fanno schifo tutti. Soprattutto dopo questa cosa che è successa”, ha commentato la ragazza a Maria Vittoria Minghetti.

La vicenda quasi sicuramente uscirà fuori nel corso della nuova puntata del Grande Fratello che andrà in onda stasera, lunedì 16 dicembre, su Canale 5. Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà.