Una carriera che pochi altri artisti italiani possono vantare. Con i suoi storici successi nel nostro paese e

all’estero, Zucchero “Sugar” Fornaciari è fra i cantanti più amati in Italia e non solo. Fra poco l’artista

emiliano sbarcherà per la prima volta al cinema: è prevista infatti per fine ottobre l’uscita del film-

documentario ZUCCHERO – Sugar Fornaciari di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano.

Il documentario su Zucchero

Il documentario sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il 21 ottobre. Arriverà poi

nelle sale il 23, 24 e 25 ottobre. Racconta la storia di Zucchero attraverso non solo i suoi ricordi ma anche le

parole di amici illustri quali Bono degli U2, Sting, Brian May dei Queen, Andrea Bocelli, Francesco Guccini, Francesco De Gregori e tanti altri.

A compendio delle testimonianze ci saranno immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal

“World Wild Tour”, il suo tour mondiale che ad oggi conta 114 concerti in tre continenti, passando per 36

nazioni e 90 città, dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda. Gli spettatori totali hanno superato il milione e il suo

concerto ha registrato il tutto esaurito in una location prestigiosa come la Royal Albert Hall di Londra.

Le dichiarazioni dei registi

«Zucchero è coerente nelle sue contraddizioni e per questo è interessante», dichiarano i registi Valentina

Zanella e Giangiacomo De Stefano. «È un personaggio vibrante che mette assieme la cultura emiliana, a cui

torna anche nelle canzoni che ha scritto in questi anni, e il luogo dove ha iniziato la carriera: la Versilia.

L’Emilia è il ponte con gli Stati Uniti, con il blues e con quella cultura contadina che l’emigrazione ha sparso

nel nuovo continente e che è tornata a noi e, ovviamente, a Zucchero attraverso la musica».

E ancora: «Zucchero ha messo in connessione la cultura rurale con quella nera e americana. Un’operazione

rischiosa e dalla bassissima possibilità di successo che invece ha funzionato in tutto il mondo. Zucchero è

figlio del ‘900, innovatore musicale del suo secolo e sapiente mescitore del suono delle origini alle tendenze

musicali contemporanee».

Credito foto: Matteo Girola