Zucchero non gareggerà più al Festival di Sanremo: l'artista si scaglia contro la kermesse.

Zucchero Fornaciari non apprezza il Festival di Sanremo e ha sottolineato che non tornerebbe in gara neanche sotto tortura. Il cantante ha mosso critiche ben precise alla kermesse musicale.

Zucchero contro il Festival di Sanremo

Intervistato dall’Adnkronos, Zucchero Fornaciari si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei confronti del Festival di Sanremo. L’artista non tornerebbe in gara neanche sotto tortura perché la kermesse è diventata una gara di animali da soma, priva di cantanti che osano davvero.

Zucchero: le accuse a Sanremo

Da Londra, dopo partirà con il suo nuovo tour, Zucchero ha ammesso che non si presenterà più in gara al Festival. Ha dichiarato:

“Basta con sto Sanremo, ha sbragato! E’ tutto politically correct, non c’è più un artista che osa come facevamo un tempo!”.

Non solo con la kermesse, Fornaciari ce l’ha anche con il grande pubblico, responsabile del successo.

Zucchero contro il pubblico di Sanremo

Zucchero ha tuonato:

“Al popolo piace, contenti loro, ma io lo trovo allucinante. Che ci dovrei tornare a fare? Siamo rimasti indietro agli antichi Romani”.

Fornaciari ha bocciato in toto Sanremo, ma ha promosso la musica trap, l’unica, a suo dire, ad osare davvero. Ha dichiarato:

“I veri rivoluzionari di oggi non sono più le rockstar, ma i trapper. Hanno un linguaggio diverso e ce ne sono alcuni con cui mi identifico per la novità che portano coi loro testi e la musica”.

I suoi artisti preferiti? Salmo, Marrakesh e Blanco.