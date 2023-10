Zucchero e la depressione: "Dopo il divorzio mi sentivo annullato, piangevo"

Zucchero Fornaciari ha parlato per la prima volta della grave depressione da cui è stato colpito a seguito del suo divorzio dalla prima moglie, Angela Figliè, madre delle sue prime due figlie.

Zucchero: la depressione e il divorzio

Zucchero non ha fatto segreto di aver affrontato una separazione alquanto difficile dalla sua prima moglie, Angela Figlie, e ha ammesso che a seguito di essa avrebbe affrontato un lungo e difficile periodo di depressione.

“Mi sentivo annullato. Leggevo Bukowski perché era messo peggio di me. Mi facevano guardare i miei video e piangevo, non capivo dove avevo potuto trovare quell’energia, non mi interessava più niente”, ha dichiarato il cantante, rivelando anche che per quasi 6 anni sarebbe stato depresso. Ad aiutarlo a superare quel difficile periodo sarebbe stato il suo amore per la campagna e per la natura (è infatti cresciuto in una fattoria dell’Emilia Romagna). Ha comprato un ranch in Lunigiana (il Lunigiana Soul) e lì avrebbe ripreso a compiere le attività che lo hanno aiutato a uscire dalla depressione. “Ho ricominciato piano piano a ricostruirmi. Tagliavo l’erba, piantavo alberi, andavo a cercare mobili dai rigattieri. Sono stato sempre meglio”, ha ammesso Zucchero, che oggi è uno dei cantante italiani più famosi anche all’estero.