13enne suicida a Napoli, l’ufficiale dei Carabinieri: “Se allevi conigli non puoi pretendere leoni”

Si suicida a 13 anni dopo le minacce dei bulli, ma l'ufficiale dei Carabinieri del caso, di Napoli, da la colpa ai genitori che non l'hanno educato.

Un ragazzo di 13 anni si suicida in provincia di Napoli a causa delle minacce dei bulli, ma l’ufficiale dei Carabinieri incolpa chi lo ha educato e cresciuto.

Un ragazzo di 13 anni si è suicidato gettandosi dal quarto piano della sua abitazione a Gragnano, comune di circa 30mila abitanti in provincia di Napoli.

Il ragazzo aveva ricevuto messaggi di insulti da sei persone, 5 minorenni e un maggiorenne, e anche minacce vere e propria: «Ti devi ammazzare, buttati giù» gli scrivevano. E alla fine ha ceduto. La prima ipotesi era quella di una caduta accidentale, ma l’addio scritto alla fidanzata poco prima dell’accaduto fa propendere per il gesto volontario.

Sul caso si è espresso pubblicamente anche Antonino Briguglio, il coordinatore delle attività sportive della Scuola Ufficiali dei Carabinieri, che ha laciato un commento privo di tatto sull’accaduto tramite un post su Linkedin:

«Se allevi conigli non puoi pretendere leoni. Il problema con un bullo si risolve da sempre dimostrandogli che non hai paura di lui. […] magari la colpa è quindi di chi non ha saputo far crescere adeguatamente quel ragazzino».