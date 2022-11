19enne muore dopo essere stata lasciata in ospedale: indagini in corso

Nel pomeriggio di domenica 27 novembre, una ragazza di 19 anni è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Bellinzona da un gruppo di quattro persone.

La giovane non ce l’ha fatta.

La ragazza di 19 anni che era stata lasciata all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona domenica è morta nella serata. Lo ha confermato il portavoce della polizia, che sta indagando insieme alla procura per capire le cause del decesso. La giovane, che abitava nel Luganese, era stata portata al pronto soccorso da quattro persone, due ragazze e due ragazzi, che poi si erano allontanate e che sono state identificate.

Le sue condizioni erano disperate.

Le indagini sono in corso

L’auto usata dai quattro giovani è stata localizzata intorno alle 15.30 a Lumino. Dopo aver lasciato la ragazza in ospedale erano ripartiti verso Nord. La polizia, per cercare di fermarli, aveva attivato il dispositivo di ricerca, con posti di blocco, ma senza successo. Questa vicenda potrebbe essere legata ad un rave party abusivo che si è tenuto sulla diga della Roggiasca.

Per il momento il legame non è stato confermato, ma le indagini vanno avanti per scoprire cosa è accaduto.