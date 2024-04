25 aprile: Donzelli, 'caso Scurati? Non decidiamo noi, non siamo sinistra'

25 aprile: Donzelli, 'caso Scurati? Non decidiamo noi, non siamo sinistr...

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – Sul caso Scurati "Sangiuliano, giustamente, ha parlato da ex direttore di testata e quindi è deputato a parlarne perché ha fatto il giornalista Rai con ruoli importanti" ma "non decido io per la Rai, lo fanno i dirigenti Rai e in Parlamento c'è una commissione di Vigilanza". Lo ha detto il responsabile organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, a margine della presentazione della conferenza programmatica del partito che si terrà nel weekend a Pescara.

"Troppe volte abbiamo visto i partiti di sinistra, e il Pd, che volevano decidere per la Rai. Non è questo l'obiettivo di Fdi che ha i suoi rappresentanti in Vigilanza che portano avanti gli interessi del Parlamento, e poi ci sono i dirigenti Rai. Funziona così in democrazia", ha concluso.