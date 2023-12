Quello che doveva essere un giorno di festa si è trasformato in una vera e propria tragedia per Antonio Della Peruta e la sua famiglia. Il 25enne, infatti, è uscito con la sua automobile la sera prima della sua discussione di laurea e ha deciso di farla finita gettandosi da un ponte. Aveva lasciato dei biglietti in cui faceva capire le sue intenzioni ai genitori.

Si suicida prima della laurea: è accaduto a Caserta

Purtroppo non sono servite a nulla le denunce e le segnalazioni fatte dai genitori alle forze dell’ordine, Antonio aveva già preso la sua decisione. Il ragazzo aveva scritto di volerla fare finita su alcuni biglietti lasciati ai genitori e poi era uscito di casa con la sua automobile. Il 25enne si è recato vicino ad un ponte, ha parcheggiato il suo mezzo con le quattro frecce attese e si è gettato da un’altezza vertiginosa a Valle di Maddaloni (Caserta).

Si suicida prima della laurea: la scoperta del cadavere

Alcuni passanti hanno ritrovato il suo corpo senza vita un’ora più tardi rispetto al decesso del giovane (avvenuto intorno all’una di notte). Tutta la comunità è ancora sotto choc per quanto è successo nella provincia di Caserta. I cittadini si stringono attorno alla famiglia e agli amici del giovane Antonio.