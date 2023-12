Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 17 anni per avere ucciso due rapinatori e ferito un loro complice, ha lanciato un appello sui social: “Abbiamo bisogno del vostro aiuto perché questo è insostenibile per noi. Sosteneteci con le vostre donazioni”. Come si ricorda sulla pagina social del negozio di Grinzane Cavour, la sentenza ha stabilito per Roggero il pagamento di 480mila euro, immediatamente esecutivo, nei confronti delle famiglie delle due vittime e del rapinatore sopravvissuto, attualmente in carcere, a cui saranno devoluti 10.000 euro.

Gioielliere condannato: “Pagati già 300.000 euro”

Mario Roggero ha già sborsato un milione di euro e a precisarlo è lui stesso: “Questi oltre ai 300.000 euro già pagati e non dovuti, lo scorso anno alle famiglie. Oltre a queste spese ne abbiamo sostenute altre per circa 300.000 euro fra spese legali, peritali, mediche…”.

Gioielliere condannato: le spese per l’appello

Come se questo non bastasse, il gioielliere dovrà pagare nuove spese legali per l’appello, preannunciato dall’avvocato Dario Bolognesi, legale dell’uomo.

Il gioielliere condannato chiede aiuto agli utenti social

L’appello tocca il suo epilogo con la divulgazione delle coordinate del “conto etico”, a cui destinare le donazioni con la specifica causale “Iostoconmarioroggero”. Il gioielliere e la sua famiglia scrivono: “Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarci”.