Sono ore di apprensione e forse anche un po’ di paura in Umbria, dove da ieri la terra sta tremando. Dopo le 14 del 6 dicembre c’erano state le prime avvisaglie: nuove scosse hanno colpito l’area vicino a Spoleto anche nella notte poi questa mattina presto.

Terremoto a Spoleto: le scosse della notte

Dalle ore 2 della notte fra il 6 e il 7 dicembre, l’Ingv ha registrato ben 17 scosse che hanno colpito la zona di Spoleto in Umbria. Terremoti tutti superiori al magnitudo 2.0 e in particolare uno (registrato poco dopo le 3) che ha toccato la magnitudo 3.0. Scossa quasi replicata un paio d’ore più tardi, quando i sismografi hanno registrato un nuovo sisma da 2.8 nel medesimo comune.

Terremoto a Spoleto: la decisione del sindaco

Il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha commentato la situazione: “Dopo degli eventi sismici che dalle ore 14 di ieri stanno interessando il territorio comunale (oltre 30 scosse di terremoto con magnitudo fino a 3.0 della scala Richter), si dispone per la giornata di oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, e in genere le attività per i minori, compresi i servizi educativi 0-3 anni (asili nido pubblici e privati) ed i centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti”.