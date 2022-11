Una donna ha denunciato la violenza sessuale subita dalla figlia su Facebook.

La 25enne sarebbe stata avvicinata da un collega del padre, di 50 anni, che si è offerto di portarla a casa. L’uomo l’avrebbe violentata.

25enne violentata: la madre denuncia su Facebook

Una donna ha denunciato su Facebook la violenza sessuale subita dalla figlia di 25 anni. Il fatto è accaduto a Voghera, in provincia di Pavia.

Come riportato dal quotidiano “La Provincia Pavese”, la polizia ha già avviato un’indagine. Alcune sere fa, la ragazza di 25 anni sarebbe stata avvicinata da un uomo di 50 anni, un conoscente che lavorerebbe con suo padre e che si sarebbe offerto di accompagnarla a casa con la sua automobile. L’uomo, in seguito, avrebbe raggiunto una zona periferica e isolata, dove sarebbe avvenuta la violenza sessuale.

La denuncia della madre

“Mia figlia è stata presa in trappola da un uomo, caricata in macchina e violentata per un’ora. State attenti” ha scritto su Facebook la madre della ragazza di 25 anni. La donna ha spiegato di aver deciso di pubblicare tutto su Facebook per “evitare che succeda ad altre donne“. Al momento le indagini sono in corso.