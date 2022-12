39enne scomparso nel Leccese: ricerche in corso

39enne scomparso nel Leccese: ricerche frenetiche in corso da parte di polizia, carabinieri, operatori del 115, volontari e Protezione Civile

Puglia salentina in attesa di notizie e 39enne scomparso nel Leccese: le ricerche in corso e questo sono ore di grande apprensione ad Andrano dove non si hanno notizie di Luigi Musarò ormai da oltre 24 ore.

Nella cittadina del basso Salento da oltre un giorno è scomparso un 39enne, Luigi Musarò e sulle sue sorti si stanno concentrando le attenzioni congiunte di carabinieri, forze di polizia, vigili del fuoco, volontari e Protezione Civile.

Luigi, 39enne scomparso nel Leccese

Da quanto si apprende in ordine alle notizie riportate dai media e dalle testate territoriali Luigi si sarebbe allontanato dalla sua abitazione ieri mattina, lunedì 5 dicembre. Non era a piedi e il 39enne si è allontanato a bordo della sua Opel Corsa targata DX572KT.

In merito a quelle informazioni sono stati condivisi molti appelli social: “Indossava occhiali da vista, pantaloni scuri e giacca blu”.

“Chiunque abbia informazioni contatti il 115”

E ancora secondo i social e le istituzioni di Lecce: “Chiunque ritenga di avere informazioni recenti su di lui è pregato di contattare i vigili del fuoco al numero di telefono 115“. Alcuni media hanno spiegato in queste ultime ore che da indiscrezioni di cui non si conosce la fonte la vettura di Luigi Musarò “sarebbe stata ritrovata”.