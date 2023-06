L'uomo è stato fermato in flagranza di reato

A pochissime ore di distanza dal tragico femminicio di Giulia Tramontano un altro caso di violenza nei confronti di una donna da parte di un folle possessivo: nelle scorse ore un uomo di 45 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine a Milano per aver consapevolmente messo a rischio la vita dell’ex fidanzata.

45enne getta benzina sul pianerottolo dell’ex fidanzata: arrestato

I Carabinieri hanno arrestato lo stalker di una donna che per diverse settimane si era reso protagonista di atti di stalking, pedinando e tormentando la ex che si era “permessa” di prendere le distanze proprio quando si era resa conto dell’eccessiva possessività del pericoloso soggetto.

Tutto è accaduto la scorsa notte in Via Botticelli, quando i vicini di casa della vittima hanno avvisato le forze dell’ordine, allarmati dal forte odore di benzina che proveniva dalle scale dell’edificio dove la donna abitava.

Cosa si sa dell’uomo

In base alle informazioni riferite dalle forze dell’ordine, il criminale è un uomo di 45 anni di origini ecuadoriane. Insieme alla donna il soggetto avrebbe convissuto per circa 2 anni, prima di essere allontanato da lei.

Nonostante la donna l’avesse lasciato, lui non si era mai arresto. Negli ultimi tempi aveva fatto diventare la vita della sua ex compagna un inferno, con messaggi e chiamate continui. Sembra inoltre che in almeno un’occasione si fosse presentato sotto casa sua promettendo che l’avrebbe uccisa.

I carabinieri alla fine hanno beccato l’uomo in flagranza di reato per atti persecutori, proprio sotto casa della donna: il soggetto si trova attualmente rinchiuso presso il carcere di San Vittore.