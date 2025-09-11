Donna di 59 anni travolta e uccisa da un camion a Macerata: chi era la vittima

Macerata, donna di 59 anni travolta e uccisa da un camion: chi era la vittima

Macerata, donna di 59 anni travolta e uccisa da un camion: chi era la vittima

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Macerata, dove una donna di 59 anni è stata travolta e uccisa da un camion mentre attraversava la strada. L’incidente, avvenuto in pieno centro, ha sconvolto la comunità locale, che si trova ora a fare i conti con un drammatico evento.

nel tardo pomeriggio di ieri a Passo San Ginesio, lungo la strada provinciale 78, dove una donna è stata investita da un camion mentre attraversava la strada. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Tolentino e San Ginesio, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il camionista, fermo al semaforo, sarebbe ripartito senza accorgersi della donna che stava attraversando la strada per raggiungere la propria auto.

La donna morta si chiamava Marinella Cipollari, aveva 59 anni ed era residente a Falerone. Infermiera di professione, era molto conosciuta nella comunità locale. Il marito, testimone della tragedia, e il conducente del mezzo pesante sono rimasti sotto choc. La notizia della morte di Marinella Cipollari ha profondamente colpito la comunità di Falerone, che si è stretta attorno alla famiglia in un momento di grande dolore.