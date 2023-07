La direttrice di un ufficio postale è stata arrestata e si trova agli arresti domiciliari. La donna è sospettata di aver fatto sparire oltre 600mila euro dai conti correnti dei clienti.

600mila euro spariscono dai conti correnti: arrestata direttrice di un ufficio postale

La Guardia di Finanza di Capua ha arrestato la direttrice di un ufficio postale, sospettata di aver fatto sparire oltre 600mila euro dai conti correnti dei clienti. Le accuse ipotizzate nei suoi confronti sono peculato ed autoriciclaggio. Contro di lei, oltre ad una serie di indizi raccolti, ci sarebbero anche delle telefonate ai correntisti, fatte da terze persone per suo conto, nelle quali chiedeva di “non parlare” con gli inquirenti, una volta saputo delle indagini in corso. Si indaga per capire se ci sono altre persone coinvolto.

La denuncia e le indagini

Tutto è nato dopo la denuncia di uno dei correntisti dell’ufficio postale nel quale la donna lavora come direttrice. Partendo da questa denuncia, i finanzieri sono riusciti a ricostruire il sistema che “sottraeva” illecitamente le somme di denaro dai conti correnti. Alle indagini ha collaborato anche il servizio Antifrode di Poste Italiane. Oggi è scattata l’ordinanza di custodia cautelare in regime di domiciliari per la donna, già destinataria anche di un maxi-sequestro di oltre 600mila euro.