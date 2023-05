Due fermi di polizia per un anziano ucciso a Milano: le immagini delle telecamere decisive per le indagini

La polizia del capoluogo lombardo ha indagato per giorni e per il caso del 70enne ucciso a Milano ci sono due fermi: sono convivente ed amante della vittima. Da quanto si apprende si tratta di una 49enne brasiliana ed un 36enne italiano gravemente indiziati della morte di Piero Luigi Landriani. L’uomo era stato ucciso il 25 aprile nel quartiere Corvetto.

Ucciso a Milano, due fermi di polizia

I media spiegano che proprio il giorno del delitto, la donna aveva raccontato agli agenti che il 70enne era stato aggredito a morte da due cittadini marocchini. La coppia sarebbe entrata nell’abitazione per regolare un “debito di 70 euro legato al traffico di droga”. Quelle versione però zoppicava ed i poliziotti avevano analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza.

In quella casa era entrato un solo uomo

Da lì era venuta la pista interna, perché il giorno dell’omicidio in quella casa era entrato solo il 36enne italiano. Potrebbe essere stato lui ad aver ucciso Landriani al culmine di una lite scatenata per ragioni passionali. La coppia è stata bloccata dalla polizia mentre dormiva in una tenda nei giardinetti di via Virginio Ferrari. In quel posto i due si erano accampati dal giorno dell’omicidio.