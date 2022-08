A 8 anni parla con la Iss nello spazio con la radio di suo padre

La stazione stava orbitando esattamente sopra il Kent e lei a soli 8 anni riesce a parlare con la Iss nello spazio usando la radio di suo padre

Arriva dal Regno Unito la storia della bambina di 8 anni che parla con la Iss nello spazio con la radio amatoriale di suo padre. I social sono letteralmente

impazziti per la piccola Isabella che dalla sua abitazione nel Kent si è messa in contatto con la Stazione Spaziale Internazionale ed ha tenuto una breve conversazione con un astronauta a bordo.

Parla con la Iss usando la radio del padre

A rispondere perplesso a quel segnale parlando per circa 45 secondi con “Bella” è stato l’americano Kjell Lindgren, questo esattamente mentre la Iss orbitava sul Nord Europa e sul Regno Unito. E l’astronauta ha detto che “questa è stata la mia conversazione preferita finora”. E Isabella? Lei ha detto che è stato “sorprendente. Quando ha scoperto che avevo otto anni, la sua voce è passata immediatamente da normale a gioiosa“. Inutile dire che Lindgreen ha immediatamente twittato ai suoi 67.000 follower quell’avvenimento eccezionale.

L’astronauta: “parlare con te è stato bellissimo”

Poi ha detto a Isabella: “È stato così bello chattare con te, grazie per essere passata alla radio e per aver salutato“. Il papà di Bella, Matthew è titolare di una licenza di radioamatore per più di 15 anni, ha detto: “Devi trovare l’ora giusta quando la stazione spaziale sta passando sopra la tua testa, e deve essere l’ora giusta della giornata in cui l’astronauta sta usando l’attrezzatura”.