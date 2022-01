A Berlino protesta contro la legge sull’obbligo vaccinale

Roma, 26 gen. (askanews) – Diverse centinaia di manifestanti si sono dati appuntamento davanti alla Porta di Brandeburgo a Berlino per protestare contro la legge sull’obbligo vaccinale in discussione al Bundestag, la camera bassa del Parlemento tedesco. Sui cartelli dei manifestanti le scritte “Giù le mani dai nostri bambini, no al vaccino” o “Non sono uno sporco nazista, non sono un elettore di Afd (Alternativa per la Germania, partito di estrema destra, ndr), ma sono qui per i nostri diritti fondamentali anche i tuoi”.