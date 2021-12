A Broadway tanti spettacoli annullati causa Covid

Roma, 17 dic. (askanews) – Il Covid spegne le luci dello spettacolo. A New York il periodo del Natale è il più gettonato per assistere ai musical di Broadway ma sono decine le produzioni che hanno dovuto all’improvviso cancellare le serate a causa di contagi nel cast o nella troupe. Tra i tanti annullati, il celebre musical “Hamilton”, con musiche, testi e libretto di Lin-Manuel Miranda, ispirato alla vita di Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti.

“Siamo venuti qui per festeggiare il compleanno di mia figlia e abbiamo scoperto che è stato cancellato – racconta una donna – ho comprato questi biglietti a luglio per il suo regalo di compleanno. Oggi ha compiuto 12 anni, quindi questo è molto deludente”.

“Grande delusione, ho speso centinaia di dollari solo per venire qui e solo per scoprire che sono chiusi – racconta un uomo – è stata una grande delusione. Mai ricevuto un’e-mail, mai ricevuto un messaggio, niente”.

Una pesante battuta d’arresto per il settore che arriva a pochi mesi dalla riapertura, dopo il lungo stop di 18 mesi a causa della pandemia. L’associaizone Broadway League ha iniziato a chiedere ai suoi lavoratori di vaccinarsi e imposto le mascherine anche per i bambini per cercare di frenare i contagi.