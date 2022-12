Ad Avellino un presepe all'interno di una casa è andato a fuoco e i componenti del nucleo familiare sono finiti in ospedale.

Un presepe all’interno di un’abitazione ad Avellino è andato improvvisamente a fuoco a causa di un malfunzionamento delle luci.

I componenti di una famiglia, compreso un bambino di 5 anni, sono finiti in ospedale.

A fuoco un presepe: intera famiglia intossicata

Questa mattina, 20 dicembre 2022, a Lioni, in provincia di Avellino, un presepe situato all’interno di un’abitazione è andato a fuoco, a causa di un malfunzionamento legato verosimilmente alle luci che lo illuminavano. I componenti del nucleo familiare, tra cui un bambino di 5 anni, sono finiti in ospedale per una lieve intossicazione da fumo.

L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco giunti nell’abitazione intorno alle 7, insieme con i carabinieri della stazione locale e il 118.

Le condizioni dei membri della famiglia

Secondo i medici dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, si è trattato di una leggera intossicazione per la famiglia, causata dal fumo intenso sviluppatosi dalle fiamme. Il piccolo e i suoi genitori sono stati trovati dai vigili del fuoco al terzo piano del palazzo con le finestre aperte per consentire al fumo che aveva invaso la casa di uscire dalla stanza.

Le fiamme hanno interessato un locale al piano terra e sono state spente dai pompieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’edificio.