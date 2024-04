A Gardaland spopola spettacolo di illusionismo e magia "!mpossibile"

Roma, 18 apr. (askanews) - In meno di 30 giorni dalla prima il nuovo spettacolo di magia e illusionismo del Gardaland Theatre "!mpossibile" ha conquistato il suo posto come uno dei momenti clou dell'esperienza al Parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, registrando una se...

Roma, 18 apr. (askanews) – In meno di 30 giorni dalla prima il nuovo spettacolo di magia e illusionismo del Gardaland Theatre “!mpossibile” ha conquistato il suo posto come uno dei momenti clou dell’esperienza al Parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, registrando una serie di ovazioni che si sono susseguite in tutte le date.

Atmosfere futuristiche, numeri di magia e illusioni altamente spettacolari, danno vita a uno show fortemente immersivo, grazie anche ai tanti effetti speciali e alla presenza sul palco dell’intero corpo di ballo, oltre al mago e all’assistente.

Paolo Carta, Shows & Entertainment Manager di Gardaland, che di questo spettacolo è interprete, produttore e regista vanta un’esperienza decennale come artista mago e illusionista ma, soprattutto, come designer di illusioni originali e uniche in tutto il mondo e consulente esperto di effetti speciali per grandi personaggi dello spettacolo, illusionisti di vari Paesi, produzioni televisive, musical internazionali e film.