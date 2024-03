A Giacarta il tempio buddista offre i pasti per il Ramadan

Giacarta, 28 mar. (askanews) - Centinaia di musulmani indonesiani si sono riuniti al tempio Dharma Bakti di Giacarta per ricevere cibo gratuito e rompere il digiuno durante il Ramadan. Situato in una densa zona residenziale della parte occidentale di Giacarta, il tempio buddista prepara fino a 450 c...