Il centrodestra ha il controllo delle Regioni italiane. Ecco cosa sta succedendo in Italia

Con la vittoria di Alessandra Todde, avvenuta nelle ultime ore in Sardegna, il centrosinistra ha accorciato le distanze sul centrodestra per numero di Regioni guidate in Italia. Nonostante ciò, il divario è ancora molto alto, il conteggio è di 14 governatori a 5 in favore del centrodestra.

Ad oggi, dopo le ultime votazioni in Sardegna che hanno segnato il passaggio dal centrodestra al centrosinistra: 14 sono le regioni governate da una giunta del centrodestra: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia, Trentino Alto Adige.

Al centrosinistra resterebbero invece solo 5 regioni: Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Campania e Sardegna.

La vittoria del centrosinistra in Sardegna con l’elezione di una donna

Nelle ultime votazioni in Sardegna sono avvenuti due cambiamenti importanti: il passaggio della presidenza dal centrodestra al centrosinistra e l’elezione della prima Presidente di Regione donna.