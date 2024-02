Chi è Alessandra Todde: la prima donna presidente di regione in Sardegna

La 55enne Alessandra Todde ha vinto le elezioni regionali in Sardegna: è stata vicepresidente del Movimento 5 Stelle

Alessandra Todde si è aggiudicata al fotofinish le elezioni regionali della Sardegna, battendo di pochissimi punti percentuali (0,3%) il candidato del centrodestra Paolo Truzzu. L’ex vicepresidente del Movimento 5 Stelle, sostenuta nella corsa anche dall’Alleanza Verdi-Sinista e dal Partito democratico, è la prima presidente donna della regione Sardegna.

Chi è Alessandra Todde: la carriera della prima presidente di regione donna in Sardegna

Nata a Nuoro 55 anni fa, Alessandra Todde ha un passato (e un presente) ad altissimi livelli nell’imprenditoria, specializzata nel settore tecnologico ed energetico. Tanto che nel 2014 si aggiudicò il premio di imprenditrice dell’anno. L’ingresso in politica è piuttosto recente perché la sua prima elezione in Parlamento avviene alle elezioni del settembre 2022, come deputata del Movimento 5 Stelle. Durante il Conte Bis era stata sottosegretaria allo Sviluppo economico, mentre con Draghi era diventata viceministra nello stesso dicastero.

Chi è Alessandra Todde: la vittoria al fotofinish alle elezioni

Grossa delusione per l’altro principale candidato al ruolo di presidente di regione, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Il candidato di Fratelli d’Italia, infatti, è uscito sconfitto con il 45% dei voti conquistati a fronte del 45,3% dei voti per la Todde. Molto più indietro l’ex presidente Renato Soru e la candidata indipendentista Lucia Chessa.