A Roma, un tragico incidente ha portato alla morte di una donna investita accidentalmente dalla propria moglie durante manovre di retromarcia.

È avvenuta una tragedia nei pressi di Roma, dove un uomo di 74 anni ha accidentalmente investito e causato la morte della consorte mentre manovrava all’indietro. L’incidente si è verificato giovedì pomeriggio in via dei Lecci, ad Ariccia. La donna, soccorsa e portata d’urgenza in ospedale, è deceduta poco dopo.