Ufo, abbattuto secondo oggetto non identificato in Canada: le ipotesi

Secondo abbattimento di oggetto non identificato in pochi giorni tra USA e Canada

Un secondo oggetto volante non identificato abbattuto in pochi giorni in Nord America.

Prima Biden ha fatto abbattere uno di essi in Alaska, e l’11 febbraio invece, un altro cilindro non identificato è passato ad alta quota sul Canada, venendo abbattuto dall’azione congiunta delle aviazioni americana e canadese.

Il secondo oggetto non identificato abbattuto in pochi giorni, mistero sull’origine

Lo ha confermato anche il premier canadese Justin Trudeau, è stato lui a comandare l’abbattimento di venerdì 11 febbraio sopra lo Yukon ed ora:”Ho parlato con il presidente Biden.

Le forze canadesi ora recupereranno e analizzeranno il relitto dell’oggetto. Grazie al NORAD (Comando di Difesa Aerea del Nord America) per aver sorvegliato il Nord America”.

Dalle prime foto fatte e postate sui social, l’oggetto sarebbe simile a quello rinvenuto in Alaska, lungo quanto un auto e di forma cilindrica. Il riserbo tenuto fin’ora riguardante la provenienza di questi strani oggetti che si sono palesati nello spazio aereo di Stati Uniti e Canada sta facendo nascere diverse ipotesi tra cui quella extraterrestre.

Il caso del Montana

Altra fonte di sospetti la curiosa anomalia radar in Montana, subito dopo l’abbattimento in Canada: lo spazio aereo è stato temporaneamente chiuso e sono stati mandati sul posto aerei da combattimento, che però non hanno rilevato alcun oggetto da collegare ai segnali radar.