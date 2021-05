Abbronzatura perfetta: come ottenerla con rimedi naturali

L'abbronzatura perfetta si ottiene grazie ad alcuni rimedi naturali, quali una alimentazione specifica e prodotti, come le creme solari.

In vista dell’estate e della bella stagione, ognuno ci tiene ad avere una pelle che sia dorata e splendente. Ottenere una abbronzatura perfetta è possibile grazie ad alcuni ottimi rimedi a base naturale che aiutano a dare alla pelle un aspetto splendido.

Abbronzatura perfetta

Tornare a casa dalle vacanze con una abbronzatura dorata e splendente è il desiderio di moltissimi, ma è possibile ottenere una abbronzatura perfetta, anche stando sul balcone o giardino di casa. La cosa importante, ai fini di ottenere una buona abbronzatura, è sicuramente rispettare alcune e fondamentali regole in modo da evitare scottature e rossori.

Oltre a pensare alla prova costume, bisogna anche pensare a quella del sole cercando di proteggersi il più possibile dall’esposizione solare e dai potenti raggi, soprattutto durante la stagione estiva. Bisogna preservare la propria salute e per farlo è fondamentale scegliere le migliori creme solari disponibili in commercio in modo da ridurre rossori e scottature.

La crema solare va scelta in base al proprio fototipo e anche allo stato di abbronzatura. Meglio puntare a una crema solare che dia la giusta protezione e permetta di proteggersi da eventuali eritemi o irritazioni. Non è consigliabile usare delle lozioni o creme profumate in quanto possono irritare la pelle.

Prima di pensare a ottenere una abbronzatura perfetta, è bene anche conminciare a preparare la pelle al sole e ai suoi raggi. Esfoliare la pelle è molto importante in modo da eliminare le cellule morte. Uno scrub da fare dopo la doccia è altrettanto consigliato in modo da avere una pelle che sia idratata. Per una abbronzatura perfetta, è consigliabile anche esporsi per poco tempo, ma tutti i giorni, sul balcone o nel giardino, per ottenere ottimi benefici e mai dimenticarsi della crema solare.

Abbronzatura perfetta: consigli

Con l’estate che è ormai alle porte, molti si domandano come fare a ottenere una abbronzatura perfetta in modo naturale. Sono molti i segreti e consigli che si possono fornire e che sicuramente aiutano a definire nel modo migliore l’abbronzatura.

Alcuni alimenti contengono betacarotene, quindi sono particolarmente consigliati da consumare proprio perché agevolano il processo di abbronzatura. Il betacarotene è presente in molti alimenti di colore rosso e arancione, quali le carote, i peperoni, ma anche i pomodori, il radicchio, la lattuga e i broccoli. Sono cibi utili per una abbronzatura pefetta e sana.

Dagli spray alle creme, passando per gli oli o gli stick, sono diversi i prodotti che aiutano a ottenere una abbronzatura perfetta, come UltraBronze. Sono prodotti e lozioni dalla consistenza fresca, molto facili da applicare e che si assorbono rapidamente, oltre a essere leggeri e adatti per ogni tipo di pelle.

Molto importante, quando si sta cercando una crema o protezione solare, sceglierla in base al proprio fototipo e a protezione molto alta in quanto permette di avere una abbronzatura perfetta, ma anche di mantenere il colorito dorato per diverso tempo e a lungo. I fattori di protezione 50 sono particolarmente indicati per chi ha la pelle chiara. Un piccolo consiglio: evitare il trucco al sole in quanto potrebbe essere causa di macchie anti-estetiche.



Abbronzatura perfetta: miglior rimedio

