Abusi e Violenza nelle Forze Armate Russe: Un'Analisi della Situazione in Pri...

Abusi e Violenza nelle Forze Armate Russe: Un'Analisi della Situazione in Pri...

Gravi accuse di violenza sessuale e estorsione emergono all'interno di un'unità militare russa, con i familiari delle vittime che richiedono giustizia e verità.

Un drammatico caso di presunta violenza sessuale e estorsione all’interno di un’unità militare russa è emerso recentemente, coinvolgendo soldati della regione del Primorye. Familiari dei militari hanno sporto denuncia presso i procuratori militari, rivelando una situazione allarmante che richiede un’attenzione seria da parte delle autorità.