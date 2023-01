Abusi sessuali durante le visite: ginecologo condannato per la quarta volta

Il ginecologo è stato condannato per la quarta volta dopo aver reiterato il reato di abusi sessuali su alcune delle sue pazienti.

Guai in vista per un medico che, per la quarta volta, ha commesso abusi sessuali ai danni delle sue pazienti.

Il ginecologo di Montebelluna stavolta rischia il carcere qualora dovesse essere condannato per la quarta volta in via definitiva. Il medico ha però negato di aver abusato delle sue pazienti.

Il ginecologo della Usl 2 si era già autosospeso dal suo incarico a causa delle precedenti accuse di abusi sessuali. Sembra che il dottore abbia praticato delle manovre che erano oltre le normali manovre ginecologiche da effettuare durante una visita medica.

Il medico ha sempre detto di non aver fatto nulla di illegale o di aver abusato delle sue pazienti in quanto le manovre da lui effettuate erano quelle previste dalla normale procedura. La sua versione dei fatti non ha però convinto i giudici.

Il ginecologo potrebbe andare in carcere: l’ultima parola spetta alla Cassazione

Non è la prima volta che il ginecologo si presentava in un aula di un tribunale dato che ha già tre denunce per lo stesso reato: abusi sessuali.

La pena che il giudice infliggerà al dottore sarà ovviamente minima, ma ad aggravare la sua posizione è la reiterazione del reato. Per tale motivo, infatti, il ginecologo potrebbe passare un po’ di tempo in carcere. Bisognerà adesso aspettare la decisione della Cassazione che, semmai dovesse conferamare tutte le condanne a carico del medico, lo manderebbe in prigione.