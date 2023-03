Accademia Crescita Personale: La nostra esperienza e perché secondo noi è importante la crescita personale

Chi merita di essere felice? La nostra domanda vuole essere un po’ una provocazione, che porta verso una consapevolezza però. Perché ognuno di noi merita di essere felice, di vivere una vita piena, senza preoccupazioni, ansia, paure, frustrazioni… Insomma, una vita straordinaria.

Qualcosa di impossibile? Secondo Alessandro Da Col e Alessandro Pancia, fondatori di Accademia Crescita Personale, Autori best seller, Speaker motivazionali e Mental Coach non è così: “Meriti di essere felice” è da diversi anni il loro mantra personale.

A pensarla così anche le oltre centinaia di testimonianze che raccontano storie uniche e diverse, con un minimo comune denominatore: il fatto di avercela fatta a realizzare i propri desideri, partendo da situazioni difficili. Proprio come loro, che hanno cominciato da zero e tra mille difficoltà.

Storie che raccontano l’esperienza di riuscire a passare sopra la svalutazione personale, oppure dall’essere sovrappeso e insoddisfatta, mangiando chili e chili di cioccolata, all’aver perso 7 kg in un mese.

O ancora: da gommista a vincitore di 3 premi letterari in un mese all’aver trovato nuovi orizzonti nelle relazioni affettive, senza più narcisisti al proprio fianco ma riscoprendo l’amore per se stessi.

Secondo gli Ali, così sono noti nel web Alessandro Da Col e Alessandro Pancia, meriti di essere felice. Non è difficile. Basta aver il desiderio di sbloccare la propria vita attraverso il grande potere che ognuno di noi ha dentro. E confrontarsi con le persone giuste, che hanno provato sulla propria pelle cosa vuol dire, dopo insuccessi e sconfitte, avercela fatta. Per se stessi.

Chi sono Alessandro Da Col e Alessandro Pancia: gli Ali della Crescita Personale

Gli Ali sono prima di tutto persone che sono riuscite a dare una svolta nella propria vita e desiderano condividere quanto hanno imparato attraverso corsi e studi specifici in oltre 15 anni di esperienza.

Ma chi sono, davvero, Alessandro Da Col e Alessandro Pancia? Uniti sia nella vita personale che in quella professionale, per dare una svolta alla propria esistenza, in un momento in cui si sentivano “bloccati”, si sono trasferiti a Barcelona (Spagna).

Paura, preoccupazione, frustrazione, percezione di non farcela a raggiungere i propri desideri per i condizionamenti derivanti dalla situazione familiare, sociale e persino genetica: questo quello che avevano fino a quel momento costruito con se stessi. Senza essere felici.

Una storia che parte da vissuti simili, da un’infanzia contraddistinta dal bullismo e dall’assenza di autostima, con l’idea di “non essere mai abbastanza per nessuno”, men che meno se stessi.

Quando si incontrano capiscono che non è soltanto un colpo di fulmine quanto piuttosto un incontro destinato a creare qualcosa di ulteriore, di superiore, potremmo dire. Desiderano influenzare, aiutare le persone, ma non sanno come fare. E chi sta loro intorno nel migliore dei casi gli dedica frasi come “ma chi vi credete di essere”.

Tra fallimenti ed errori, ma con la voglia di raggiungere i propri obiettivi e di essere felici, nel 2019 cambiano qualsiasi cosa della propria vita, a cominciare dalla residenza.

Scelgono di vivere a Barcelona, città dinamica e meravigliosa della Spagna, in un nuovo orizzonte culturale. Poi arriva la pandemia, con tutto quello che ognuno di noi ha vissuto. Una situazione difficile, che tramutano in positivo.

Gli Ali creano un programma live sul web: “Meriti di essere felice – Live”. Il successo è clamoroso, ben oltre le loro aspettative. Raggiungono i 300.000 follower e iniziano un percorso che li porta a realizzare i loro sogni.

Oggi sono a capo di aziende e startup, hanno scritto libri bestseller, aiutato migliaia di persone, sono seguiti sui social, hanno una vita relazionale appagante e soddisfacente. E sono rimasti persone pulite, semplici, con cui interagire è piacevole, immediato, semplice appunto, non banale.

Alessandro Da Col è più scientifico e filosofo, Alessandro Pancia è più esoterico ed esistenzialista. Entrambi condividono un modo di comunicare empatico, di persone che sanno cosa vuol dire trovarsi in difficoltà, per dirla in termini eleganti. Sono coerenti con quello che propongo e fanno. Perché funziona: le testimonianze sono tante e parlano chiaro.

Accademia Crescita Personale: riscopri il tuo potenziale interiore

Accademia Crescita Personale è il progetto di Alessandro Da Col e Alessandro Pancia fondato su rispetto, crescita e meritocrazia: queste le parole che stanno alla base del progetto e di un’azienda che prima di essere tale è soprattutto una famiglia.

Lo scopo è il seguente: “Il tuo Successo è inevitabile. Risveglia il tuo Potenziale Interiore e Manifesta ciò che desideri”, per crescere e migliorare ogni giorno. Gli Ali lo fanno in prima persona, aiutando le persone a raggiungere obiettivi e desideri ormai da diversi anni.

È qualcosa che sentono fin da giovanissimi, già dai 14-19 anni, quando gli altri chiedevano loro sostegno personale. Fino a quando non si sono detti: perché non fare di una passione qualcosa di più, un lavoro o per meglio dire… Una missione?

Oggi hanno un team con Tutor Coach qualificati, professionisti che hanno le competenze per affiancare l’individuo a sbloccarsi, eliminando blocchi interni ed esterni, nell’ambito della vita che più interessa, non necessariamente uno solo: professionale, relazionale, finanziario, per fare degli esempi.

L’intento? Quello di costruire una vita appagante ed è possibile, come la loro storia testimonia, anche quando non si è più giovanissimi.

Il Tutor Coach aiuta a trovare una “via d’uscita”, andando alla scoperta di se stessi e del proprio potenziale. Secondo gli Ali occorre pensare in grande. Per fare in grande. Perché la crescita personale parte prima di tutto dalla consapevolezza e poi dall’azione.

È così che si costruisce. Accettando gli errori come parte fisiologica del percorso, inevitabile e indispensabile per essere felici.

The Miracle Academy: Osa qualcosa di degno

Dopo aver scritto libri diventati best seller, “La legge di attrazione scientifica” edito da Il Punto d’Incontro, “Il quaderno dei miracoli” pubblicato edito da Edizioni l’Età dell’Acquario, “Il linguaggio segreto dell’universo” di Trigono Edizioni, Alessandro Da Col e Alessandro Pancia hanno dato vita a un ultimo progetto, forse il più ambizioso: The Miracle Academy.

Un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole avere a disposizione, in qualsiasi momento della giornata, strumenti per iniziare in completa autonomia un processo di apprendimento e crescita personale.

Un percorso digitale interattivo che aiuta a raggiungere tutto ciò che si desidera in qualsiasi ambito della vita: relazionale come lavorativo. È possibile accedere a corsi e lezioni suddivisi per categoria: mindfulness, Neuro-Training Meditativi®, Psicosomatica, Spiritualità e molto altro ancora.

The Miracle Academy vanta a oggi una community numerosa e super appassionata alla quale si uniscono oltre 1450 persone ogni giorno, con la possibilità per gli studenti di confrontarsi tra loro e condividere le proprie esperienze e il percorso di crescita.

Trovando uno specchio l’uno nell’altro, in qualcuno che fa un viaggio unico ma percorrendo una strada affine, alla scoperta di sé e per essere una persona migliore. Perché anche tu meriti di essere felice!