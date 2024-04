Un uomo è stato accerchiato da 14 persone ed è stato picchiato e derubato in strada, davanti alla moglie e alle figlie. L’aggressione si è verificata venerdì 5 aprile a Motta Visconti, in provincia di Milano.

Accerchiato, derubato e picchiato in strada: dove è successo

Durante la serata di venerdì 5 aprile, a Motta Visconti, in provincia di Milano, un uomo è stato accerchiato da 14 persone, fatto spogliare in mezzo alla strada, derubato e picchiato davanti alla moglie e alla figlia. “Il primo che chiama i carabinieri torniamo e gli spacchiamo la faccia, chiaro?” hanno minacciato gli aggressori, che lo hanno lasciato in una pozza di sangue. L’uomo non ha voluto chiamare il 112 e ha fatto segno alla sua famiglia di non farlo. I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono lo stesso venuti a sapere quello che è accaduto e stanno cercando di ricostruire la dinamica.

Tutto è accaduto intorno alle 22.30, in piazza San Rocco. Sono arrivate tre auto, sono scesi 14 uomini e hanno iniziato a gridare il nome di una persona, che stavano cercando tra la folla. Quando hanno trovato la vittima in gelateria, con moglie e figlia piccola, lo hanno trascinato fuori. Gli hanno chiesto dei soldi, probabilmente la restituzione di un debito, una cifra importante che l’uomo non aveva. Hanno iniziato a picchiarlo, minacciando i presenti di non chiamare le forze dell’ordine. Nessuno è intervenuto, tutti hanno lasciato che l’uomo venisse aggredito senza fare nulla, probabilmente per paura.

Aggredito in strada: le indagini

Dopo aver picchiato l’uomo, se ne sono andati lasciandolo in una pozza di sangue. La vittima ha impedito ai familiari e ai passanti di chiamare i soccorsi perché non voleva che le forze dell’ordine sapessero quanto accaduto, in quanto aveva paura di dover fare dei nomi. I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno saputo quello che è successo, senza che nessuno li chiamasse. Nessuno è disposto a raccontare ciò che ha visto, per paura. Gli inquirenti sanno solo che il pestaggio è dovuto ad un debito non pagato.