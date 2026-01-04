Accesa Discussione tra Bortone e Lambertucci sulle Disuguaglianze di Genere: Chi Ha Ragione?

Il programma Bar Centrale, andato in onda il 3 gennaio 2026, ha visto un acceso dibattito tra le due note opinioniste Rosanna Lambertucci e Serena Bortone. Questo confronto si inserisce in un contesto già teso, in cui le due donne hanno affrontato il tema delle disuguaglianze di genere e il ruolo delle donne nel mondo del lavoro.

Quest’ultima puntata è stata particolarmente intensa, in quanto le due protagoniste hanno discusso le affermazioni dello scrittore Davide Rondoni riguardo alla necessità delle donne di trovare vie alternative per intraprendere carriere come quella dell’ingegneria. La reazione di Bortone non si è fatta attendere, mettendo in discussione le affermazioni di Rondoni e sollevando interrogativi sulle reali opportunità lavorative per le donne.

Le affermazioni contrastanti di Lambertucci e Bortone

Durante la discussione, Lambertucci ha sostenuto con veemenza che le donne stanno superando gli uomini in molte aree professionali, affermando che le loro capacità sono superiori. Tuttavia, Bortone ha prontamente ribattuto, evidenziando che, nonostante queste dichiarazioni ottimistiche, le donne continuano a ricoprire un numero significativamente inferiore di posizioni dirigenziali rispetto ai loro colleghi maschi.

Il divario nei ruoli dirigenziali

Bortone ha portato alla luce dati concreti, sottolineando come il tasso di occupazione femminile in Italia sia di circa il 54%, contro il 72% degli uomini. Ha inoltre messo in evidenza che oltre il 70% dei lavori meno qualificati è svolto da donne, mentre gli uomini occupano prevalentemente ruoli di maggiore responsabilità. Questa disparità ha acceso ulteriormente la discussione, portando Bortone a chiedere: “Se le donne sono così capaci, perché sono ancora così poche nei ruoli di vertice?”

Il dibattito sugli stereotipi di genere

Un altro punto cruciale del dibattito ha riguardato gli stereotipi di genere. Bortone ha menzionato che solo una percentuale minima di uomini, il 2,8%, condivide le responsabilità familiari e di cura dei figli. Ha evidenziato come un maggior coinvolgimento maschile nella gestione domestica potrebbe cambiare radicalmente le opportunità lavorative per le donne, portando a una maggiore equità nel mercato del lavoro.

La resistenza di Lambertucci agli stereotipi

In risposta, Lambertucci ha mostrato una certa resistenza all’idea che gli uomini possano cambiare il loro ruolo all’interno della famiglia. Ha insistito sul fatto che le donne sono naturalmente più adatte a gestire i compiti domestici e di cura. Questa affermazione ha sollevato un acceso dibattito, facendo emergere la tensione tra le due opinioniste, con Bortone che ha invitato Lambertucci a considerare la possibilità di un’evoluzione nei ruoli familiari.

Il confronto è diventato ancor più acceso quando Bortone ha insinuato che Lambertucci non fosse autenticamente femminista, provocando una reazione infuocata da parte della collega. Lambertucci ha difeso la sua posizione, affermando di aver dedicato la sua vita al supporto delle donne e al loro avanzamento, sottolineando che le sue azioni parlano più delle sue parole.

Questo dibattito ha messo in evidenza le profonde divergenze di opinione tra le due donne, riflettendo un tema di grande attualità: la lotta per la parità di genere nel mondo del lavoro è ancora lontana dall’essere risolta. La mancanza di accordo tra le due opinioniste illustra quanto sia complesso il panorama delle disuguaglianze di genere e quanto ci sia ancora da fare per raggiungere una vera equità.