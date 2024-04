Accessi sotto standard per 3 pronto soccorso su 4

Milano, 22 apr. (Adnkronos Salute) – Confrontando gli accessi in pronto soccorso in Italia con il Dm 70/2015 sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, risulta che circa il 75% delle strutture di pronto soccorso della Penisola registra un numero di accessi al di sotto degli standard, ossia inferiore a 20mila accessi all'anno. In particolare, nel 29% dei casi si individuano meno di 15mila accessi annui. I Dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione (Dea) di primo livello registrano una performance migliore. E' uno dei dati presentati dall'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), oggi a Roma in occasione dell'evento 'Accessi in Pronto soccorso e implementazione Dm 77/2022 per una migliore presa in carico dei pazienti'.