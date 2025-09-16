Home > Cultura > Accessibility for Future 2025 - A stage for change, a voice for all

Accessibility for Future 2025 - A stage for change, a voice for all

Dal 18 al 20 settembre, Fiera Udine Esposizioni ospita Accessibility for the Future, l’evento ideato da Willeasy e IO CI VADO che trasforma Udine nella capitale dell’innovazione inclusiva.

Accessibility For Future è un evento internazionale che unisce innovazione, formazione e ispirazione per trasformare l’accessibilità in un motore di cambiamento, attraverso momenti di business, cultura, sport e intrattenimento.

Programma inaugurazione:

Presenta: Riccardo Taverna

Saluto della Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli

Introduzione del Presidente di Willeasy e IO CI VADO William Del Negro

Interventi degli ospiti: Maria Elisabetta Capasa, Emiliano Deferrari, Lorenzo Di Ciaccio, Marco Gasparini, Claudio Puppo

