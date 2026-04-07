Un episodio drammatico ha scosso Fano, dove un giovane ha accoltellato i genitori e il fratello all’interno dell’abitazione familiare nella notte. Il grave fatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine, mentre gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica e chiarire le motivazioni alla base dell’aggressione.

Accoltella i genitori e il fratello 16enne nella notte a Fano

Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile, poco prima delle 4, all’interno di un’abitazione su due livelli in via XII Settembre a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, si è verificata una violenta aggressione che ha coinvolto un’intera famiglia di origine bengalese. Il responsabile sarebbe un giovane di circa 21 anni, da compiere tra qualche giorno, che avrebbe colpito con un coltello i genitori e il fratello minore di 16 anni.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni del Resto del Carlino, l’episodio sarebbe scaturito da un acceso litigio tra i due fratelli, rapidamente degenerato.

Nel tentativo di riportare la calma, i genitori sarebbero intervenuti, ma sarebbero rimasti coinvolti e feriti nell’aggressione. L’allarme sarebbe stato dato dalla madre, consentendo l’arrivo tempestivo dei soccorsi. Tutti e tre i feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Ancona: in particolare, il padre 46enne verserebbe in condizioni particolarmente gravi ed è ricoverato in terapia intensiva, mentre la madre e il figlio minore sarebbero sotto osservazione per le cure necessarie. L’abitazione, situata nei pressi della zona della stazione, è stata successivamente interessata dai rilievi delle forze dell’ordine.

Accoltella i genitori e il fratello 16enne nella notte: fermato 21enne a Fano

Il giovane è stato fermato dai carabinieri e accompagnato in caserma con l’accusa di tentato triplice omicidio. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e chiarire le motivazioni alla base del gesto, valutando anche eventuali tensioni pregresse nel contesto familiare. Tra le informazioni emerse, il ragazzo avrebbe dichiarato che si trattava di un’azione “voleva fare da tempo”, elemento ora al vaglio degli investigatori.

L’episodio ha suscitato forte impressione nella comunità locale. Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha espresso la propria vicinanza ai familiari coinvolti, dichiarando: “Esprimo, a nome della città di Fano, la più profonda vicinanza ai familiari coinvolti nel grave fatto avvenuto nella notte. È una notizia terribile, che ci ha profondamente scossi fin dalle prime ore di questa mattina e che colpisce l’intera comunità fanese”. Ha inoltre aggiunto: “In momenti come questi prevalgono dolore, apprensione e solidarietà verso le persone coinvolte. Rivolgo un sentito ringraziamento ai soccorritori, alle forze dell’ordine e al personale sanitario intervenuti con tempestività e professionalità. A tutti loro va la riconoscenza della città per il lavoro svolto in una situazione così delicata”.