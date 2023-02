Terribili aggressioni a Napoli.

Un uomo di 29 anni ha ferito con un coltello la madre a casa, poi ha seguito il compagno della donna in commissariato e ha cercato di ferire anche lui, per poi aggredire un agente.

Accoltella la madre e il compagno, poi si presenta in commissariato

Nella serata di lunedì 13 febbraio, a Napoli, un 29enne con precedenti penali è morto all’ospedale Vecchio Pellegrini. Prima ha accoltellato la madre in casa, poi ha aggredito il compagno della donna che era andato in commissariato per denunciarlo.

Durante questa aggressione è intervenuto un poliziotto, che è stato ferito con un coltello. A quel punto un collega ha sparato alla gamba dell’aggressore, che in seguito è deceduto.

La dinamica dell’aggressione

Tutto è iniziato intorno alle 22, quando i poliziotti sono intervenuto in via Pietro Colletta per una lite in famiglia. Il 29enne aveva colpito la madre con un coltello durante un’aggressione. Il compagno della donna si è recato al Commissariato Vicaria-Mercato in piazza Enrico De Nicola per denunciare quanto accaduto, ma è stato raggiunto dall’uomo che, nell’atrio del Commissariato, ha cercato di colpirlo alla gola con un coltello.

Un poliziotto ha cercato di disarmarlo, ma è stato colpito alla gamba destra. Un secondo agente è intervenuto e ha sparato alla gamba del 29enne, che è poi deceduto in ospedale.