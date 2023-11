Secondo quanto comunicano i media americani, il poliziotto condannato per la morte di George Floyd sarebbe stato accoltellato in carcere. Derek Chauvin era stato condannato a 22 anni di carcere per la brutale uccisione di George Floyd, un episodio tra i più influenti di questi anni perché divenne simbolo della protesta della comunità afroamericana.

Usa, accoltellato in carcere l’agente che uccise George Floyd

Al momento non si conoscono i dettagli di quanto accaduto, ma la notizia trova riscontro: Derek Chauvin è stato accoltellato in carcere e verserebbe ora in gravissime condizioni di salute. Il poliziotto era rinchiuso ormai da tempo in un carcere dell’Arizona, negli Stati Uniti d’America e proprio lì sarebbe avvenuta l’aggressione.

Usa, la morte di George Floyd

In molti ricorderanno la brutale uccisione di George Floyd che avvenne il 25 maggio del 2020. L’afroamericano fu ucciso proprio da Chauvin che, dopo aver arrestato e ammanettato l’uomo a pancia in giù, si era pesato su di lui con il ginocchio fino ad ostruire il passaggio del sangue al cervello, causadone la morte. L’agente di polizia aveva premuto forte sulla schiena di Floyd per circa nove minuti: il caso scatenò per lungo tempo le proteste del Black Lives Matter, il movimento attivista impegnato nella dura lotta contro il razzismo.