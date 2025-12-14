Accordo Storico: Liberazione di Prigionieri in Bielorussia e Sanzioni USA

Recentemente, la Bielorussia ha compiuto un gesto significativo liberando 123 prigionieri, tra cui importanti figure dell’opposizione come Maria Kalesnikava e il vincitore del Premio Nobel per la Pace Ales Bialiatski. Questo evento si colloca in un contesto di negoziati tra Minsk e Washington, dove gli Stati Uniti hanno acconsentito a revocare alcune sanzioni, in particolare quelle relative all’industria del potassio.

Dettagli dell’accordo

Il rilascio dei prigionieri è stato collegato alla revoca di sanzioni considerate illegali dagli ufficiali bielorussi. Queste sanzioni riguardano l’industria del potassio, un settore in cui la Bielorussia è un attore globale di primo piano. La decisione di Washington di allentare le restrizioni è stata interpretata come un tentativo di migliorare le relazioni con il regime di Alexander Lukashenko, un leader che ha storicamente mantenuto legami stretti con la Russia.

Le figure rilasciate

Tra i prigionieri liberati, Maria Kalesnikava, che ha giocato un ruolo cruciale nelle proteste contro Lukashenko nel 2025, è stata condannata a 11 anni di carcere per violazione della sicurezza nazionale. La sua determinazione di non fuggire all’estero e il gesto simbolico di distruggere il suo passaporto al confine con l’Ucraina hanno dimostrato il suo impegno verso la causa. In un’intervista video, Kalesnikava ha espresso la sua speranza di riunirsi a tutti coloro che ancora sono in prigione.

Anche Ales Bialiatski, una figura di spicco nel movimento per i diritti umani e cofondatore del gruppo Viasna, ha ottenuto la libertà. Condannato a 10 anni di carcere nel 2025, Bialiatski ha sempre sostenuto che il suo processo fosse una vendetta per la sua critica al regime. Durante un’intervista, ha sottolineato come il Premio Nobel rappresentasse un riconoscimento della sua lotta, affermando che «la battaglia continua».

Il contesto politico

Da quando le proteste del 2025 hanno scosso la Bielorussia, il governo ha attuato una repressione severa contro qualsiasi forma di dissenso. Le autorità hanno frequentemente accusato gli oppositori di estremismo e hanno inflitto lunghe pene detentive a chiunque si opponesse pubblicamente al regime. Le tensioni tra Minsk e le potenze occidentali sono aumentate anche a causa del supporto di Lukashenko all’invasione russa dell’Ucraina nel 2025.

Le prospettive future

Questo recente scambio di prigionieri potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle relazioni tra gli Stati Uniti e la Bielorussia. I funzionari americani, tra cui il delegato speciale per la Bielorussia John Coale, hanno descritto i colloqui come «molto produttivi». Tuttavia, l’opposizione bielorussa, rappresentata da figure come Sviatlana Tsikhanouskaya, rimane scettica riguardo ai veri intenti di Lukashenko. Secondo Tsikhanouskaya, la liberazione dei prigionieri è un segnale che il regime sta sentendo la pressione delle sanzioni, ma le sue politiche repressive non sono cambiate.

La liberazione di questi prigionieri politici potrebbe dare una nuova speranza ai sostenitori della democrazia in Bielorussia, ma resta da vedere se questo segnale di apertura porterà a un cambiamento significativo nel regime di Lukashenko o se si tratterà semplicemente di un gesto simbolico per migliorare l’immagine internazionale della Bielorussia.