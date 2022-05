Accusa un malore e muore dopo quattro giorni di coma: addio all’harleyista Giovanna Vanin

Il mondo del motociclismo trevigiano ha perso Giovanna Vanin, la donna di 55 anni è venuta a mancare nella mattinata di venerdì 20 maggio 2022.

Treviso, accusa un malore e muore dopo quattro giorni di coma: addio a Giovanna Vanin

Giovanna Vanin, meglio nota con l’appellativo di Jo Jo, era una donna di 55 anni, molto conosciuta nell’ambito del motociclismo trevigiano, in quanto titolare del negozio Shop74, specializzato nel settore delle Harley Davidson e in quanto grande appassionata di queste moto.

Il malore, il coma e la morte: la prematura scomparsa di Giovanna Vanin

Nella giornata di domenica 15 maggio 2022 Giovanna, dopo essere rientrata a casa dopo una gita in moto a Marano Lagunare, aveva accusato un malore.

Il marito di Giovanna, Luca Simionato, ha subito trasportato la moglie in ospedale e qui la donna è rimasta fino alla mattinata di venerdì 20 maggio, quando di fatto è morta dopo aver trascorso quattro giorni in coma.

Fatale è stato per la donna un arresto cardiaco seguito da un edema cerebrale.

I funerali di Giovanna Vanin e le parole di Fernardo Caccavalle

Il funerale di Giovanna Vanin sarà celebrato martedì 24 maggio 2022 presso la chiesa di Quinto ed è attesa la partecipazione di centauri provenienti da diverse parti d’Italia.

Ecco le parole che sono state spese per Giovanna Vanin da Fernando Caccavalle, segretario dell’associazione Treviso Chapter, secondo quanto riportato da Il Messaggero: