Incidente sulla Panoramica di Napoli: morto motociclista 23enne

L'incidente è avvenuto sulla panoramica di Napoli in direzione Vico Equense.

Sulla strada panoramica di Napoli è morto un giovane motociclista di 23 anni. Il ragazzo ha perso il controllo della sua moto e l’impatto con un camion gli è stato fatale.

Morto un motociclista di 23 anni a causa di un incidente sulla panoramica di Napoli

Il nome della vittima è Gennaro Giugliano, su Facebook “Genny”, 23 anni e grande appassionato di moto. Il ragazzo si trovava sulla strada panoramica che conduce alla costiera amalfitana e, come si apprende da NapoliToday, all’altezza dello svincolo per Pozzano in direzione Vico Equense, ha perso la vita. Il giovane sembra essere morto sul colpo, in quanto, una volta giunti i soccorsi sul luogo dell’incidente, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Gennaro Giugliano era partito da Melito di Napoli, comune della città metropolitana di Napoli in cui era residente.

Il ricordo degli amici e del sindaco di Melito di Napoli

Sono tanti i messaggi di cordoglio su Facebook. Gennaro viene ricordato con delle belle parole e fanno pensare al giovane ragazzo tragicamente deceduto come una persona solare ed amata da tutti. Anche il sindaco di Melito di Napoli ha voluto ricordare Gennaro Giugliano scrivendo su Facebook: “Nel primo pomeriggio di oggi la nostra città è stata scioccata dall’ennesima tragedia stradale.

In seguito ad un incidente, la cui dinamica è in corso di ricostruzione, il giovane melitese Genny Giugliano ha perso la vita a Castellammare di Stabia. Il 23enne, che era in sella alla sua moto, ha impattato violentemente contro un camion che procedeva nel senso opposto di marcia in via Panoramica. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Alla famiglia Giugliano vanno le più sentite condoglianze da parte mia, dell’amministrazione comunale che ho l’onore di guidare e dell’intera città di Melito”.