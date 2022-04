Ragazzo di 23 anni trovato morto a Coriano

Il corpo di un ragazzo di 23 anni morto è stato ritrovato vicino ad un cantiere a Coriano, Rimini: nessuna ipotesi sulla causa del decesso

Tragedia in centro a Coriano: morto un ragazzo di 23 anni. È stata disposta l’autopsia sul corpo ritrovato vicino ad una palazzina in costruzione.

Ragazzo 23enne trovato morto a Coriano

A dare l’allarme è stato un residente, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto, intorno alle ore 14:00 di lunedì 25 aprile, non c’era più nulla da fare per lui.

Il protagonista è un giovane di 23 anni, trovato privo di vita in centro a Coriano, in provincia di Rimini. Il cadavere si trovava in una zona non distante dal centro, dove una volta erano in corso i lavori per la costruzione di una nuova palazzina.

Il ritrovamento del cadavere e le indagini sulle cause del decesso

Sul posto, insieme ai sanitari del 118 per constatare il decesso, si sono recati anche i Carabinieri.

Il corpo del giovane era riverso a terra, senza vita, vicino ad una palazzina in costruzione mai terminata e abbandonata ormai da anni. Da alcuni accertamenti pare che il giovane sia morto diverso tempo fa.

Il PM ha disposto l’autopsia per tentare di far luce sulla morte del povero 23enne. Non è ancora chiara la dinamica della tragedia, ma gli inquirenti al momento escludono che si tratti di omicidio.